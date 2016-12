17 marzo 2014 New Delhi, progetti ambiziosi e polveri colorate per festeggiare il dio Krishna Per le strade della città la gente balla e gioca con polveri colorate. In occasione della ricorrenza di Holi, una sorta di festa della primavera, annunciato il progetto di un nuovo tempio-grattacielo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:38 - Un tempio indù di 70 piani dedicato al dio Krishna. E' l'ambizioso progetto inaugurato in occasione delle festività di Holi, che si celebra nel nord dell'India con la tipica battaglia di polveri colorate, di gavettoni di acqua e di speciali dolci inebrianti. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Pti, l'edificio sacro che sorgerà nella cittadina di Vrindavan, sarà un vero e proprio grattacielo di oltre 200 metri circondato da un grande parco.

L'India intanto festeggia la festività di Holi, ricorrenza legata alla fine dell'inverno. Sentita particolarmente nella città di New Delhi, vede persone di tutte le età scendere in strada e giocare con polveri colorate, in omaggio alle danze del dio Krishna.