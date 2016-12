3 gennaio 2014 Neve a New York, anche il neosindaco De Blasio si mette a spalare davanti a casa Esordio insolito per il nuovo primo cittadino della Grande Mela. E i media locali attaccano il suo predecessore, Michael Bloomberg: "In 12 anni non l'ha mai fatto" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sugli Usa e che ha imbiancato New York non ha intimorito il nuovo sindaco della città, Bill De Blasio, che ha imbracciato la pala per ripulire il marciapiede davanti alla sua casa di Park Slope a Brooklyn. Un esordio davvero insolito che non ha lasciato indifferenti i media locali: "E' una cosa che non avevamo mai visto in dodici anni davanti a East 79th Street", ha detto una giornalista alludendo all'indirizzo del predecessore di De Blasio, il miliardario Michael Bloomberg.