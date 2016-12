11:47 - Il coprifuoco imposto a Ferguson dopo l'uccisione del giovane nero Michael Brown potrebbe durare diversi giorni. Lo ha detto il governatore del Missouri, Jay Nixon, che, intervistato dalle tv americane, ha spiegato di considerare la misura come "un solido passo in avanti" per frenare i saccheggiatori e i manifestanti violenti, e non ha escluso la possibilità che l'ordine possa protrarsi per diversi giorni.