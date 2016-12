2 agosto 2014 Nepal, frana blocca un fiume e travolge

16:49 - Almeno 150 persone sono disperse dopo una enorme frana che ha colpito una vallata del Nepal nordorientale, che ha travolto un villaggio in piena notte e bloccato il corso di un fiume. Finora, secondo quanto riferiscono i media locali, sono stati ritrovati otto corpi, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. A causare lo smottamento sono state le violente piogge monsoniche.

Sul posto è stato inviato un elicottero per facilitare le ricerche dei superstiti. Le autorità locali fanno sapere che il villaggio colpito si trova nel distretto di Sindhupalchowk. A preoccupare è ora un lago artificiale lungo tre chilometri che si è formato dopo la frana.



Diversi centri abitati situati a valle sono stati evacuati per paura di un'esondazione improvvisa. Sul posto è arrivato anche l'esercito, che cercherà, usando dinamite, di aprire un varco negli argini per permettere lo scorrimento dell'acqua.



In queste ore l'allerta è scattata anche nello stato indiano del Bihar, dove si teme l'arrivo della piena e lo straripamento del fiume Kosi. Per precauzione è iniziata l'evacuazione di diversi villaggio situati sulle sponde. Nel 2008 un simile incidente in Nepal aveva provocato disastrose inondazioni nella pianura indiana.