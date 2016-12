Neonato piange troppo, il padre gli stacca il naso a morsi

19:14 - Non sopportava più il pianto del figlioletto. Per questo, spinto dalla rabbia, gli ha staccato il naso a morsi. E' successo in California. E' stata la madre del piccolo, di un mese, a chiamare i soccorsi. Il neonato è stato immediatamente portato in ospedale, ma gli manca un terzo del naso, oltre ad aver subito fratture al cranio e un'emorragia celebrale. Il padre è stato arrestato per maltrattamento di minore.

Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti a una macabra scena: un bambino che gemeva e il naso letteralmente mangiato. Il padre, 18 anni, era in casa con altri membri della famiglia.



Ancora vivo nel ricordo degli americani è la terribile vicenda di qualche mese fa, quando in Oklahoma un ragazzo di 22 anni ha scaraventato a terra, uccidendolo, un bimbo di cinque mesi, perché il suo pianto lo disturbava mentre guardava una partita di football.