Il governo malese: è l'aereo scomparso I satelliti francesi hanno individuato i resti di quello che potrebbe essere il volo della Malaysian Airlines MH370

14:43 - Sono stati individuati dai satelliti francesi almeno 122 oggetti galleggianti nel tratto di mare dell'Oceano Indiano dove si presume si sia inabissato il volo della Malaysian Airlines MH370. Lo riferiscono le autorità della Malesia secondo notizie rimbalzate in Cina. Le immagini del satellite francese sono state scattate il 23 marzo e i 122 oggetti sono stati localizzati a circa 2.557 chilometri da Perth.

L'annuncio è stato dato dal ministero malese dei trasporti in carica, Hishammuddin Hussein ed è poi rimbalzata dai media cinesi in tutto il mondo. Sembra che le autorità malesi siano convinte che l'avvistamento possa chiudere definitivamente il capitolo sui misteri della scomparsa dell'aereo.



Uno degli oggetti avvistati, che comunque non sono stati ancora ufficialmente identificati, supera i 23 metri di lunghezza.