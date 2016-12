Nei guai sorella attentatori Boston

07:17 - La sorella dei presunti autori degli attacchi di Boston del 2013 è stata arrestata a New York per aver minacciato di inviare una bomba ad una donna. Ailina Tsarnaeva, 24 anni, "è stata arrestata per molestia aggravata", afferma un portavoce del Dipartimento di polizia di New York. La giovane è la sorella di Djokhar e Tamerlan Tsarnaev, accusati del doppio attentato esplosivo alla maratona di Boston, che ha causato tre morti e 264 feriti.