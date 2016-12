Nave tra i ghiacci,salvi passeggeri

13:00 - Tutti i 52 passeggeri della Akademik Shokalskiy, la nave russa bloccata tra i ghiacci dell'Antartide, sono stati portati in salvo grazie all'intervento di un elicottero cinese. Il salvataggio è stato effettuato con 7 viaggi di andata e ritorno di 45 minuti ciascuno per raccogliere 12 passeggeri alla volta. Restano invece a bordo i 22 membri dell'equipaggio russo, che dovranno mantenere operativa la nave finché il ghiaccio non si aprirà.