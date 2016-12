06:45 - Nuovo rinvio nella missione di salvataggio dei 52 scienziati e turisti a bordo della nave di ricerca russa Akademik Shokalskiy, intrappolata in Antartide dalla vigilia di Natale a circa 1.500 miglia nautiche a sud della Tasmania. Un salvataggio in due tempi era stato programmato per oggi per trasferire in elicottero i 52 a bordo della nave cinese Xue Long,ma i banchi di ghiaccio in mare impediscono ogni avvicinamento.