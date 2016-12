Nave bloccata, intervengono gli Usa La cinese Snow Dragon si è liberata

13:03 - Uno dei rompighiaccio più potenti al mondo è in viaggio per liberare l'Akademik Shokalskiy, la nave intrappolata in Antartide. La Polar Star della Guardia costiera statunitense dovrebbe raggiungere l'imbarcazione il 12 gennaio. "Può fendere il ghiaccio di oltre sei metri di spessore, mentre la capacità delle altre navi non supera il metro", ha spiegato l'Autorità australiana per la sicurezza marittima. Intanto la Snow Dragon cinese è riuscita a liberarsi.

Gli scienziati e i turisti a bordo della Shokalskiy, in tutto 52, erano stati prelevati la scorsa settimana da un elicottero della Snow Dragon e sono ora a bordo della rompighiaccio australiana Aurora Australis, in rotta verso la base antartica australiana di Casey per consegnare rifornimenti e fare il pieno di carburante.



Poco dopo il salvataggio anche la nave cinese, con a bordo 101 persone, era rimasta bloccata da spessi banchi di ghiaccio. Secondo i media di Stato cinesi, però, l'imbarcazione è riuscita a liberarsi e ad aprirsi una rotta fino al mare aperto.



A chiedere aiuto al potente rompighiaccio a stelle e strisce è stata l'Amsa, che ha approfittato della presenza, a Sydney, dell'imbarcazione. Il viaggio della Polar Star dovrebbe durare cinque giorni. Ne saranno necessari almeno altri due per liberare la nave intrappolata.



"La nostra più alta priorità è la sicurezza delle vite in mare", ha dichiarato Paul Zukunft, comandante nell'area del Pacifico della Guardia costiera Usa.