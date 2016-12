Naufragio traghetto in Corea, studenti rimasti prigionieri filmano la tragedia

13:42 - Come tutti i ragazzini del mondo, anche gli studenti rimasti prigionieri del traghetto affondato in Corea avevano un cellulare ed hanno filmato le agghiaccianti immagini prima che la nave venisse inghiottita.

In molti, con in mano un cellulare, riprendono momento per momento quello che accade dentro all'imbarcazione, e così la tragedia è finita in Rete. I ragazzi, in un primo momento stupiti e increduli, sembrano scherzare, ma quando capiscono che non si tratta di un gioco iniziano ad urlare. Le voci si alzano, e con il passare dei minuti e delle ore, i ragazzi capiscono di essere i protagonisti di una nuova apocalisse del mare. I toni, ovviamente, si fanno disperati. Questa è l'immagine generale mostrata dagli smartphone recuperati dai soccorritori.

Mentre le immagini raccontano la tragedia, si sentono le voci disperate dei ragazzi. Uno studente si domanda: "Stiamo morendo?". Un altro dice: "Vorrei chiamare la mia mamma, questa è la fine per noi". Intanto, con il passare dei minuti le immagini si fanno sempre più inclinate a causa del naufragio e le voci sempre più terrorizzate.



Per molti dei ragazzi non c'è stato niente da fare e la Corea è sempre più sconvolta per le fotografie che, invece, mostrano il capitano Lee Jun Seox che, in calzoncini sul ponte, si lancia dentro le barche dei soccorritori, tra i primi a mettersi in salvo mentre centinai di ragazzini erano intrappolati senza scampo dentro la sua nave.