Naufragio in Corea: il premier si dimette

09:24 - Il premier sudcoreano, Jung Hong-won, si è dimesso a causa del naufragio del traghetto Sewol che ha provocato la morte di 187 persone. "Volevo dimettermi presto, ma la gestione della situazione è stata prioritaria e ho pensato che sarebbe stato un atto responsabile dare il mio aiuto prima di lasciare. Ma ho deciso di dimettermi ora per non essere un peso per il governo", ha detto il primo ministro.

Le dimissioni sono arrivate, in realtà, a causa della grande rabbia dei parenti delle vittime, che accusano il governo e la compagnia di non avere fatto abbastanza per salvare i loro cari. Un gesto simbolico, che non ha clamorose conseguenze politiche visto che la Corea del Sud è una repubblica presidenziale e che il potere esecutivo reale è del Capo dello Stato,e Park Geun-hye, che per ora non ha accettato il passo indietro del suo primo ministro. Sabato, intanto, sono stati arrestati tutti e 15 i membri dell'equipaggio della nave affondata.