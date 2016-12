14:47 - Non solo Crimea. La Russia avrebbe infatti messo gli occhi sulla Transnistria, regione della Moldavia autoproclamatasi indipendente. Lo rende noto la Nato. "Mosca ha accumulato una forza militare sul confine occidentale talmente imponente da minacciare anche le altre repubbliche post-sovietiche, in particolare la Transnistria", ha detto il generale Philip Breedlove, capo delle forze Nato in Europa.