13:18 - La Nato condanna il blitz russo in Ucraina e chiede uno stop alle attività militari e alle minacce di Mosca. "Quanto sta facendo la Russia - ha detto il segretario generale dell'alleanza atlantica, Anders Fogh Rasmussen - viola i principi della Carta Onu e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza in Europa".