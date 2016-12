16:46 - "Non c'è dubbio che la Russia sia profondamente coinvolta nella destabilizzazione dell'Ucraina dell'est". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, sottolineando che la forte preoccupazione per le azioni di Mosca, espressa dai Paesi baltici e dell'Europa orientale, "certamente non è esagerata". "Quello che abbiamo visto in Ucraina - ha aggiunto - è scandaloso".