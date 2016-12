14:34 - La Nato esprime "preoccupazione per gli eventi in Crimea. L'azione da parte di un gruppo armato è pericoloso ed irresponsabile". Lo ha dichiarato il segretario generale, Anders Fogh Rasmussen, in riferimento al blitz durante il quale è stata issata la bandiera russa nella sede del Parlamento a Sinferopoli. "Sollecito tutte le parti ad evitare scontri e tornare - è l'invito di Rasmussen - alla strada del dialogo".