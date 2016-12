Nato: da Mosca aggressione militare

20:13 - Quanto sta avvenendo in Crimea "è un campanello d'allarme per la comunità euroatlantica, per la Nato e per tutti quelli che sono impegnati nella difesa di un'Europa libera e pacifica". A dirlo è il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ribadendo che c'è in atto "un'aggressione militare" da parte della Russia. "Quella della Crimea - riprende - è la minaccia più grave alla sicurezza dell'Europa dai tempi della Guerra Fredda".