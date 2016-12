19:49 - Per il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, Putin non si fermerà alla Crimea. "Temo che questo non gli basti - ha detto a Focus - . Putin vuole ripristinare la sfera di influenza russa. E la Nato rafforzerà la sua presenza nell'Europa dell'est". "Trasferiremo più aerei nei paesi baltici", ha annunciato Rasmussen.