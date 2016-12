Nasa scopre pianeta simile alla Terra

11:51 - La Nasa ha annunciato la scoperta di un pianeta abitabile in orbita attorno a una stella nana a una distanza che potrebbe consentire la presenza di acqua liquida in superficie. Il nuovo corpo celeste, chiamato Kepler-186f, fa parte di un sistema di cinque pianeti in orbita attorno alla stella Kepler-186, più fredda e circa la metà per dimensioni e massa del nostro Sole.

Il nuovo sistema si trova a circa 500 anni luce dalla Terra nella costellazione del Cigno. Kepler-186f è il pianeta più esterno e l'unico ad orbitare nella cosiddetta "zona abitabile", ossia ad una distanza dalla sua stella compatibile con la presenza di acqua liquida in superficie. Quest'ultima caratteristica è considerata un presupposto fondamentale per la vita.