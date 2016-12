19:16 - Almeno 27 persone sono rimaste ferite in Kenya, a Nairobi, nelle esplosioni su due autobus. Sei di loro sono in condizioni gravi, come riferiscono fonti di polizia. La Farnesina ha fatto sapere che l'Unità di crisi è in contatto con l'ambasciata italiana sul posto per verificare l'eventuale coinvolgimento di nostri connazionali.