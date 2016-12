N.y. sultano del Brunei fa acquisti

06:00 - Il sultano del Brunei vuole acquistare lo storico Plaza Hotel di New York. Secondo i media Usa, il sultano Hassanal Bolkiah, noto per aver imposto nel suo Paese la sharia che prevede la lapidazione per gay e chi commette adulterio, è il favorito tra gli offerenti. Come parte di un accordo stimato in 2,2 miliardi di dollari, il sultano potrebbe anche acquistare il Dream Hotel, sempre a New York, e il Grosvenor House di Londra.