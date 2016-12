N.Y.,cambia legge su fermo polizia

19:40 - Importante accordo a New York per riformare la contestata legge sullo "stop and frisk", quella che da anni permette agli agenti di fermare e perquisire qualunque persona sospetta. Le associazioni per i diritti civili da sempre accusano la norma di essere fonte discriminazione nei confronti delle minoranze, soprattutto quelle di colore. Ora il neosindaco Bill de Blasio ha trovato un'intesa con tali associazioni per migliorare la normativa.