Musharraf, niente cure all'estero

06:49 - Una Corte speciale ad Islamabad ha negato all'ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf l'autorizzazione a recarsi all'estero per cure mediche, ordinando inoltre la sua comparizione in un'udienza fissata per il 7 febbraio in cui dovrù rispondere dell'accusa di alto tradimento. Lo hanno reso noto fonti giudiziarie nella capitale pachistana. I magistrati hanno inoltre firmato un mandato di arresto dell'ex generale con maxi cauzione