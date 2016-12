08:38 - La Russia accusa i colleghi europei di Herman Van Rompuy di non avergli consentito di portare a termine la visita che era stata prevista a Mosca. Il ministero degli Esteri russo ironizza: "Ora è apparsa una nuova lista di sanzioni, di quelli cui è vietato andare in Russia dall'Ue, e come numero uno di questa lista per ironia della sorte figura il presidente del Consiglio europeo".