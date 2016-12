12:30 - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha annunciato che Mosca è pronta a rispondere alla crisi ucraina come ha già fatto in Georgia nel 2008, quando diede il via a una guerra di pochi giorni. Lavrov ha poi accusato gli Stati Uniti di guidare le scelte delle nuove autorità filo-occidentali di Kiev. "Non c'è ragione - ha detto - per non credere che gli americani stiano conducendo lo spettacolo".