Mosca minaccia ritorsioni su Kiev

13:57 - Kiev "dovrà rispondere" dei "crimini" commessi contro la popolazione civile nell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Mosca in una nota. "Domandiamo alle autorità ucraine di non bombardare le città e i villaggi, e di tornare a un cessate il fuoco reale", scrive Mosca. Intanto anche i miliziani filo russi non accennano a far tacere le armi. Assaltato il comando regionale della polizia a Donetsk, un agente è rimasto ucciso.