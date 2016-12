15:14 - Mosca giudica inaccettabili le minacce del segretario di Stato Usa, John Kerry, che ha ventilato la possibilità di estromettere Mosca dal G8. Intanto cresce ulteriormente il caos in Ucraina dopo che il Parlamento regionale di Donetsk ha annunciato di voler convocare un referendum sullo status della regione. Come la Crimea, che ha fissato un voto analogo per il 31 marzo, anche Donestk è un territorio russofono.