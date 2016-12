Mosca:indipendenza Crimea legittima

16:33 - Per Mosca la dichiarazione di indipendenza della Crimea "è assolutamente legittima". Lo comunica il ministero degli Esteri russo, che evoca lo statuto delle Nazioni Unite e la conclusione della corte internazionale dell'Onu del 22 luglio 2010 sul Kosovo. "La corte in quel caso - osserva la Russia - ha confermato il fatto che la proclamazione unilaterale dell'indipendenza da una parte dello Stato non viola alcuna norma del diritto internazionale".