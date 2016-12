Mosca, in 10mila scendono in piazza

19:42 - Alcune migliaia di persone, oltre 10mila secondo gli organizzatori, un migliaio secondo la polizia, sono scese in piazza a Mosca per per sostenere la libertà d'informazione e denunciare la propaganda delle tv statali, soprattutto sulla crisi ucraina. I manifestanti, tra cui lo scrittore Dmitri Bikov, si sono radunati in corso Sakharov, ritrovo delle proteste dell' opposizione. Fra gli organizzatori, il partito del progresso del blogger anti-Putin.