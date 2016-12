7 marzo 2014 Mosca, i russi in piazza per la Crimea

In 65mila al Cremlino: "Putin, accogliamola" Concerto-comizio alla base del Cremlino: la folla chiede al presidente di sostenere il Parlamento locale che ha chiesto la riunificazione alla Russia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:53 - Striscioni, cartelli e cori all'ombra del Cremlino e di migliaia di bandiere russe. Il popolo di Mosca è sceso in piazza per chiedere al presidente, Vladimir Putin, di sostenere la risoluzione del Parlamento della Crimea, che ha chiesto la riunificazione alla Russia e convocato un referendum in merito. Secondo le forze dell'ordine al concerto-comizio hanno preso parte 65mila persone. "Oggi il popolo della Crimea ha finalmente la possibilità di correggere l'errore imperdonabile compiuto dall'allora nomenklatura sovietica", ha detto il deputato della Duma cittadina, Ievgheni Gerasimov, riferendosi al dono della Crimea all'Ucraina da parte del leader comunista Nikita Krushiov, nel 1954.