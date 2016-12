Mosca: esaminiamo richieste d'aiuto

16:28 - Mosca riceve "molti appelli con la richiesta di difendere i cittadini pacifici" e "li esaminerà". Lo rende noto il ministero degli Esteri russo in relazione alle voci sull'arrivo, a Donetsk e a Lugansk, di una colonna del "Settore destro" (militanti armati di estrema destra ucraini) e dopo l'annuncio dell'apertura di un "Fronte dell'est". Intanto la Russia ha affermato che porrà il suo veto alla risoluzione Onu per il referendum in Crimea.