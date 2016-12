Mosca,cortei pro e contro invasione

09:38 - Tutta Mosca in piazza oggi, con manifestazioni contrapposte pro e contro l'invasione russa in Ucraina. Gli oppositori all'intervento armato si sono mobilitati via web su Vkontakte, il Facebook russo, e si sono dati appuntamento davanti al ministero della difesa, a due passi dal Cremlino. I sostenitori dell'invasione invece marceranno da piazza Pushkin a corso Sakharov: si tratta di organizzazioni patriottiche di giovani, studenti e veterani.