06:20 - Il Canada ha richiamato il suo ambasciatore a Mosca e minaccia di boicottare il G8 di Sochi, in programma a giugno, dopo la decisione della Russia di dare il via libera all'operazione militare in Ucraina. "Ci uniamo ai nostri alleati nel condannare con grande fermezza l'intervento militare del presidente Vladimir Putin, chiara violazione della sovranità ucraina", afferma il premier Stephen Harper.