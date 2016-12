26 maggio 2014 Morto in Messico Manuel Uribe, nel 2006 è stato il più grasso al mondo Era arrivato a pesare 560 chili. Uribe, confinato a letto da anni, era impossibilitato a muoversi da solo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:49 - Manuel Uribe, che nel 2006 aveva raggiunto il primato di uomo più grasso al mondo (560 chili), è morto a Monterrey, in Messico. Aveva 48 anni. La notizia della morte, riferiscono diversi siti, è stata confermata dal dipartimento della Sanità di Nuevo Leon. Ai primi di maggio era stato trasferito in ospedale con l'aiuto di una gru per un'anomalia cardiaca. I medici non hanno rivelato la causa del decesso.

Uribe, che aveva perso 200 chili, era confinato a letto da anni, impossibilitato a muoversi da solo.