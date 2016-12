Morte Camilli, cordoglio Farnesina

13:17 - La morte di Simone Camilli, il reporter italiano rimasto ucciso in un'esplosione a Gaza, è "una tragedia, per la famiglia e per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. "Ancora una volta - ha aggiunto - è un giornalista a pagare il prezzo di una guerra che dura da troppi anni e per la seconda volta in pochi mesi piangiamo la morte di ragazzi impegnati con coraggio nel lavoro di reporter".