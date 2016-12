16:42 - Non è stata causata dal virus dell'Ebola la morte della cittadina britannica trovata senza vita nel suo appartamento a Vomp, in Austria, poco dopo il rientro da un viaggio in Nigeria. Lo rende noto il Tirolo. Il medico distrettuale che aveva esaminato la salma della 48enne non aveva escluso un virus come causa del decesso. Per questo è stato ordinato il test di Ebola, che ha però dato esito negativo.