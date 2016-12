Mondiali, operaio muore a San Paolo

22:08 - Un operaio che lavorava all'installazione delle tribune provvisorie dello stadio Itaquerao di San Paolo, in Brasile, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa dieci metri. Lo ha reso noto l'ospedale in cui era stato ricoverato. E' il terzo decesso, a seguito di un incidente sul lavoro, avvenuto tra gli operai impiegati nella costruzione dell'impianto che ospiterà la gara di apertura dei Mondiali di calcio in Brasile.