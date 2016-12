12 giugno 2014 Mondiali, caos a San Paolo: "Fifa terrorista" In azione i Black bloc, ferite due giornaliste Le forze dell'ordine contro i dimostranti anti-Coppa del mondo nel giorno della gara inaugurale. Una decina i feriti, tra cui due giornaliste della Cnn, un cameraman di una tv locale e un fotografo Tweet google 0 Invia ad un amico

22:18 - Tensione a San Paolo nel giorno della gara inaugurale dei Mondiali brasiliani. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni e sparato pallottole di gomma contro i manifestanti scesi in piazza per contestare il governo e gli organizzatori dell'evento: "La Fifa è terrorista", si legge su un cartello. In azione anche un gruppo di Black bloc. Almeno 10 i feriti, tra i quali 2 giornaliste della Cnn, un cameraman brasiliano e un fotografo argentino.

Le forze dell'ordine hanno bloccato un centinaio di manifestanti che cercava di raggiungere la Radial Leste, arteria che conduce allo stadio Itaquerao, dove è in programma il match. Gli agenti hanno arrestato tre persone.



Feriti un cameraman e due giornaliste della Cnn - Una giornalista dell'emittente statunitense Cnn, Shasta Darlington, è rimasta ferita da alcune schegge di vetro durante gli scontri. Barbara Arvanitidis, della stessa tv, avrebbe invece riportato la frattura di un braccio. Ferito anche un cameraman di una tv locale di Santos.



"La Fifa è terrorista" - Alla manifestazione, convocata dai lavoratori della metropolitana davanti al sindacato di categoria, hanno aderito numerose sigle della galassia che contesta le spese per l'organizzazione della Coppa del mondo. I manifestanti hanno innalzato un cartello con la scritta "La Fifa è terrorista".



Scioperi a Rio de Janeiro - Problemi anche a Rio de Janeiro. I dipendenti dei tre aeroporti della città hanno indetto un'astensione dal lavoro di 24 ore. Disdetto invece lo sciopero della metropolitana in programma per oggi a San Paolo.



L'agitazione del personale aeroportuale interessa gli scali Galeao, Santos Dumont e Jacarepaguà e scatterà dalla mezzanotte locale (le 5 di giovedì in Italia). I lavoratori aeroportuali scioperano per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, informa il sindacato di categoria della capitale carioca.



L'agenzia brasiliana per l'aviazione civile (Anac) informa che sta "monitorando la situazione e gli eventuali impatti sulle operazioni" e precisa che le compagnie aeree "potranno avvalersi di piani d'emergenza elaborati per i Mondiali".



Scontri a San Paolo, ferito fotografo argentino - Il fotografo argentino Rodrigo Abd è rimasto ferito negli scontri a San Paolo. Abd, dell'Associated Press, è stato colpito a una gamba da una pallottola di gomma.