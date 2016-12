Monaco: legalizzate altre sei zone del centro dove praticare il nudismo

13:22 - La città tedesca di Monaco di Baviera ha provveduto a creare sei zone nella città dove la gente può tranquillamente mettersi nuda. Le aree create sono sei, nelle quali tutti si possono spogliare e praticare il nudismo senza correre il pericolo di essere arrestati. All' Englishgarten, un parco cittadino come tanti, i ragazzi giocano a palla e la gente fa il picnic, ma la grande differenza sta nella possibilità di fare tutto ciò completamente nudi. In Baviera è da sempre la legge a permettere di prendere il sole nudi e la città di Monaco oltre a rinnovare la legge ha designato ai nudisti altre sei aree in città.

In Italia l'esibizione di un solo capezzolo nudo costerebbe una multa pari a 250 euro, "art.726 del Codice Penale, Contrari alla pubblica decenza", qui in Baviera invece, nell'immenso parco pubblico Adamo ed Eva sono in benvenuti.