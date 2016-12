10:51 - Per il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, riportare i marò in Italia rimane una delle priorità del governo. La neo incaricata come Alto rappresentante della politica estera della Ue, lo ha affermato "appena informata del malore che ha colpito Massimiliano Latorre". La Mogherini ha contattato la compagna del marò, Paola Moschetti, "per esprimerle la vicinanza sua e del governo".