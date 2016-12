Mogherini: no minacce Isis a Italia

19:52 - "Non ci sono minacce specifiche per l'Italia da parte dell'Isis". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu. "Lo Stato islamico è una minaccia internazionale e, per questo, serve una risposta globale e coordinata", ha aggiunto la titolare della Farnesina ribadendo però che il nostro Paese non parteciperà a raid aerei "come quelli che Francia e Usa stanno svolgendo".