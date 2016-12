Mogherini:no aerei italiani in Iraq

14:50 - L'Italia non manderà propri aerei in Iraq per combattere l'Isis. Lo chiarisce Federica Mogherini nel giorno del decollo dei primi velivoli di ricognizione francesi, spiegando che il nostro Paese "invierà solo armi, munizioni e materiale per il sostegno umanitario". Il ministro degli Esteri, neo Lady Pesc, assegna comunque un ruolo centrale all'Italia: "Abbiamo buone relazioni con tutta la regione, questo è il nostro valore aggiunto".