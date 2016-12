Mogherini: caso Meriam preoccupa

02:00 - Il caso di Meriam Yahia Ibrahim, la giovane sudanese che rischia la pena di morte per apostasia, è stato sollevato dal ministro degli esteri italiano con il segretario generale dell'Onu a New York. "Il caso ci preoccupa molto e Ban Ki-moon si è detto disponibile a qualsiasi impegno possibile in un prossimo futuro", ha affermato Federica Mogherini. Le Nazioni Unite sono pronte "ad attivarsi per contribuire a risolvere la questione".