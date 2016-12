Modella uccide l'ex fidanzato milionario e scappa con l'Hummer

23:27 - Su Mayka Marica Kukocova, una bellissima modella slovacca, pende un mandato di cattura internazionale per l'accusa di aver sparato e ucciso il suo ex, il milionario inglese Andrew Bush di 48 anni. Il facoltoso gioielliere è stato trovato nella sua lussuosa casa in Spagna con due colpi di pistola alla testa.

Il delitto è stato compiuto a Estepona, nella Costa del Sol, dove l'uomo era in vacanza con la sua nuova compagna, una giovane ragazza inglese. Al rientro in casa il gioielliere si è trovato l'ex compagna dentro l'abitazione rimanendo faccia faccia con lei. A quel punto la Kukocova avrebbe sparato alla testa dell'uomo uccidendolo. Subito dopo il delitto la ragazza si è dileguata a bordo di un Hummer, facendo perdere le sue tracce.

Una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'abitazione trovando l'uomo riverso sul pavimento senza vita. La modella è ricercata da sabato dalla polizia e, secondo gli investigatori, avrebbe compiuto il delitto per gelosia.