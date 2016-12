Mo,Olp: Israele distrugge negoziati

01:49 - "Con l'annuncio della costruzione di nuove unità abitative e l'uccisione di civili palestinesi, è chiaro che Israele sta facendo tutto il possibile per distruggere i negoziati in corso e provocare violenze ed estremismo in tutta la regione". Lo ha dichiarato Hanan Ashrawi, dirigente dell'Olp ed ex negoziatrice palestinese, commentando la decisione del governo israeliano di approvare la costruzione di 186 nuove unità abitative a Gerusalemme est.