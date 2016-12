Mister Google e il futuro letto nel Dna Rischio Parkinson rompe matrimonio

10:35 - Sembravano la coppia perfetta. Lui, Sergey Brin, co-fondatore di Google. Lei, Anne Wojcicki, bella e intelligente. Sposati da sei anni, due figli, vivono separati ormai da mesi. Sembra che dietro l'allontanamento ci sia l'esame del Dna. Di lui, perché la società di ricerche genetiche 23andMe gli ha fatto scoprire che una mutazione dei cromosomi lo espone con alta probabilità al morbo di Parkinson. Ed ecco la causa della rottura.

L'esito dell'analisi del patrimonio genetico, eseguita dell'impresa che fa capo alla signora Anne, ha rivelato, come scrive il "Corriere della Sera", che a Sergey restano pochi anni "buoni" da vivere, una decina al più. Ecco così che Brin si è separato dalla moglie per rifugiarsi nella relazione con la 27enne Amanda Rosenberg: una storia nota da tempo, ma di cui adesso Vanity Fair rivela tutti i dettagli.



In fumo dunque la relazione con la donna che di Google fu a modo suo l'anima, visto che il padre della signora Brin, il polacco Stanley Wojcicki, professore alla Stanford University, fu tra le "guide spirituali" dello stesso Sergey e di Larry Page, da ragazzi, e visto che Google fu fondata nel garage della sorella di Anne, Susan, oggi vicepresidente del gruppo.



Tutto finito: il grande capo ha oggi una relazione con una sua subordinata, mentre il primo fidanzato di Amanda, Hugo Barra, altro manager del gruppo californiano, ha lasciato Google per un gruppo cinese, trasferendosi ad Hong Kong. La città da dove è venuta Amanda, figlia di padre inglese e madre cinese e studentessa a Londra al Marlborough College, da dove sono passate anche Kate e Pippa Middleton.



Amanda arriva a Google quando Brin pensa di lanciare il suo "computer da indossare" a forma di occhiali un oggetto di moda. Dian von Furstenberg è la consulente scelta per l'operazione, e lei si presenta con l'assistente Amanda, subito assunta. Dopo aver stretto amicizia con Anne e aver lavorato al suo progetto di imporre gli occhiali Google sul mercato come prodotto must have per mamme tecnologiche e dopo aver conquistato la signora Anne, la situazione precipita. Fino alla "goccia" del Dna.