Missouri, sospesa pena di morte

05:53 - Una corte d'appello statunitense ha sospeso un'iniezione letale prevista sei ore più tardi nel Missouri, tre settimane dopo la lunga agonia di un condannato a morte in Oklahoma. Russell Bucklew, condannato alla pena capitale per l'uccisione del suo rivale amoroso e lo stupro della sua ex compagna, ha contestato davanti alla giustizia la norma del segreto di Stato che circonda la provenienza dei barbiturici utilizzati per le esecuzioni negli Stati Uniti.