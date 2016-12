Missouri, giovane di colore ucciso Governatore: coprifuoco a Ferguson

23:04 - Il governatore del Missouri, Jay Nixon, ha dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco a Ferguson per il caso Brown. La decisione è stata presa in seguito ai saccheggi e alle violenze nel sobborgo di St. Louis durante le manifestazioni di protesta dopo l'uccisione del giovane nero Michael Brown da parte di un poliziotto. Il 18enne era disarmato.

Il coprifuoco sarà in vigore da mezzanotte alle 5 del mattino. "Non è una misura per far tacere la gente di Ferguson, né la gente di questa regione o altrove, ma serve a contenere coloro che con le loro azioni danneggiano la voce della gente", ha detto il governatore.



Ma la comunità di Ferguson non ha reagito bene all'annuncio: "Dormire non è una opzione, vogliamo giustizia", hanno gridato persone presenti alla conferenza stampa del governatore. A cercare di riportare la calma è stato il capitano della polizia stradale, Ron Johnson, lo stesso che è andato per le strade di Ferguson, con i manifestanti, per dimostrare che è possibile sfilare in maniera pacifica. "Sopravviveremo a questo, attueremo il cambiamento. Quello che succede qui non ci rappresenta. Non possiamo avere saccheggi e crimini durante la notte", ha detto Johnson.