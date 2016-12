Minaccia NordCorea, Usa "pronti"

06:19 - Gli Usa rafforzano la presenza in Giappone di fronte alla minaccia della Corea del Nord. "In risposta alle provocazioni e alle azioni destabilizzanti di Pyongyang, tra cui i recenti lanci di missili in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, posso annunciare che gli Usa prevedono di schierare in Giappone altre due navi equipaggiate con il sistema Aegis entro il 2017", ha detto il segretario alla Difesa Chuck Hagel.