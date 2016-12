Minacce Alba Dorata,asilo in Belgio

08:21 - Un immigrato guineano, Mamadou Ba, picchiato e minacciato dai neonazisti di Alba Dorata in Grecia ha ricevuto asilo politico in Belgio, nonostante avesse già lo status di rifugiato in Grecia. E' il primo caso del genere in Europa. L'uomo che, dopo aver denunciato un' aggressione subita da militanti di Alba Dorata, è stato vittima di costanti minacce, che lo hanno portato a lasciare il Paese per trasferirsi in Grecia, dove ha chiesto e ottenuto asilo.